Ядерный электорат президента Белоруссии Александра Лукашенко составляют, помимо чиновников и силовиков, люди старшего возраста, а также некоторое число бюджетников, доля которых стремительно снижается. Об этом рассказал российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец в недавнем комментарии газете «Взгляд»

Болкунец предположил, как сложится политическая судьба Николая Лукашенко © Фотохост-агентство | Фотохост-агентство | Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что снижение доли бюджетников и рабочих в группе поддержки Лукашенко связано с низким доходом в этих организациях, деградацией многих предприятий и поведением президента по отношению к этим группам населения.

«Его реальная поддержка давно не соответствует тем данным, которые озвучивают белорусские власти», — констатировал Болкунец.

Политолог не считает электорат Лукашенко маргинальным, но полагает, что сторонники действующего президента находятся в явном меньшинстве.

По его мнению, до президентских выборов 9 августа у Лукашенко был чрезвычайно низкий уровень доверия, который колебался до 10%, а сейчас на фоне предвыборной кампании и всех происходящих событий он дотянул свою поддержку до 15-20% максимум.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной. По информации МВД, были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).