Ранее один из авторов белорусского оппозиционного Telegram-канала, комментируя нападение женщины на людей с бело-красно-белыми флагами, назвал электорат Лукашенко «маргинализованным и неорганизованным».
Эксперт отметил, что снижение доли бюджетников и рабочих в группе поддержки Лукашенко связано с низким доходом в этих организациях, деградацией многих предприятий и поведением президента по отношению к этим группам населения.
«Его реальная поддержка давно не соответствует тем данным, которые озвучивают белорусские власти», — констатировал Болкунец.
Политолог не считает электорат Лукашенко маргинальным, но полагает, что сторонники действующего президента находятся в явном меньшинстве.
По его мнению, до президентских выборов 9 августа у Лукашенко был чрезвычайно низкий уровень доверия, который колебался до 10%, а сейчас на фоне предвыборной кампании и всех происходящих событий он дотянул свою поддержку до 15-20% максимум.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной. По информации МВД, были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).