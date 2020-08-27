Киевский суд арестовал всё недвижимое имущество и акции судостроительного завода «Кузница на Рыбальском», которым до 2018 года владел бывший президент Украины Петр Порошенко, в рамках уголовного дела о хищении и «отмывании» средств против политика. Об этом 26 августа в своем Telegram сообщил украинский юрист Андрей Портнов

Порошенко не явился на допрос в ГБР по делу о «Кузнице на Рыбальском» © пресс-служба президента Украины / Микола Лазаренко

Он отметил, что на данный момент арестовано около 94% акций. Портнов также поблагодарил власти за то, что они развили инициированное им уголовное производство в отношении Порошенко «по легализации им преступных доходов, хищениям, умышленному уклонению от уплаты налогов и подделке документов» при проведении «фиктивной сделки продажи в офшоре» данного завода.

В июле 2019 года на Украине прошли обыски в офисе инвестгруппы партнеров Порошенко. В том же месяце силовики наведались на украинское предприятие «Автомобильная компания «Богдан Моторс» и в спортклуб «Пятый элемент». И предприятие, и спортклуб связаны с Порошенко.

В отношении Порошенко на Украине возбуждено не менее 10 уголовных дел.