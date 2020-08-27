По его заявлению и было открыто уголовное дело.
Он отметил, что на данный момент арестовано около 94% акций. Портнов также поблагодарил власти за то, что они развили инициированное им уголовное производство в отношении Порошенко «по легализации им преступных доходов, хищениям, умышленному уклонению от уплаты налогов и подделке документов» при проведении «фиктивной сделки продажи в офшоре» данного завода.
В июле 2019 года на Украине прошли обыски в офисе инвестгруппы партнеров Порошенко. В том же месяце силовики наведались на украинское предприятие «Автомобильная компания «Богдан Моторс» и в спортклуб «Пятый элемент». И предприятие, и спортклуб связаны с Порошенко.
В отношении Порошенко на Украине возбуждено не менее 10 уголовных дел.