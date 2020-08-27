Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цекало рассказал об аресте телевизора и пылесоса после обыска, который представители правоохранительных органов провели в среду в его доме в Минске. Об этом 26 августа сообщает tvrain.ru

В доме экс-претендента на пост президента Белорусии Цепкало проходит обыск © tsepkalo.by отметил Цепкало.

Он затруднился ответить на вопрос, что искали в его доме.

«Трудно сказать. Не знаю, что они там собирались найти. Они в принципе могут найти все, что захотят. Они и наркотики, и оружие, и деньги могут найти. У Сергея Тихановского (муж экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской — ред.) $900 тыс. с третьего раза за диваном нашли», — сыронизировал Цепкало.

Наканцуне представители правоохранительных органов Белоруссии проводили обыск в доме Валерия и Вероники Цепкало в Минске.

Цепкало покинул страну вместе с двумя сыновьями до выборов, которые состоялись 9 августа. Позднее, 15 августа, он сообщил, что в Белоруссии на него заведено уголовное дело, позже политика объявили в межгосударственный розыск. В настоящее время Валерий и его супруга Вероника Цепкало находятся в Варшаве.