«У меня, насколько я понимаю, не нашли ничего. В доме арестовали только телевизор и пылесос. Это все последствия ареста моего имущества», — отметил Цепкало.
Он затруднился ответить на вопрос, что искали в его доме.
«Трудно сказать. Не знаю, что они там собирались найти. Они в принципе могут найти все, что захотят. Они и наркотики, и оружие, и деньги могут найти. У Сергея Тихановского (муж экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской — ред.) $900 тыс. с третьего раза за диваном нашли», — сыронизировал Цепкало.
Наканцуне представители правоохранительных органов Белоруссии проводили обыск в доме Валерия и Вероники Цепкало в Минске.
Цепкало покинул страну вместе с двумя сыновьями до выборов, которые состоялись 9 августа. Позднее, 15 августа, он сообщил, что в Белоруссии на него заведено уголовное дело, позже политика объявили в межгосударственный розыск. В настоящее время Валерий и его супруга Вероника Цепкало находятся в Варшаве.