Представители управления государственной охраны, осуществляющей сопровождение президента Украины Владимира Зеленского, сломали ребро активистке. Об этом 26 августа сообщает «Главком»

Владимира Зеленского в Днепр возле гимназии №33, куда вне расписания приехал глава государства, произошло столкновение между правоохранителями и патриотическими силами. Отмечается, что правоохранительные органы физически препятствовали активистам движения к делегации президента. Как пишет активист из "Движения сопротивления капитуляции", одной из участниц протеста охрана президента Зеленского сломала ребро тогда, когда она пыталась пробиться к президенту, чтобы озвучить ряд вопросов», — пишет издание.

В управлении госохраны эту информацию опровергают.

«Распространенная отдельными СМИ манипулятивная информация не соответствует действительности и распространяется исключительно в интересах отдельных политических групп! Более того, информация о том, что военнослужащие УГО Украины якобы применили физическую силу к митингующим, является откровенной ложью и содержит признаки спланированной информационной провокации», — сообщила пресс-служба управления в Facebook.

В свою очередь, сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Артур Герасимов осудил нападение.

«Относительно скандального нападения охраны Зеленского на протестующих, этот вопиющий случай нам показывает две очень важные вещи. Первое — это полное пренебрежительное отношение Зеленского к гражданам Украины, которые его не поддерживают, и страх Зеленского перед людьми. Второе — это то, что количество тех, кто недоволен капитулянтской политикой Зеленского… постоянно растет», — отметил Герасимов.