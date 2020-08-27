Говорить о существовании «антизеленской коалиции» на Украине сейчас нельзя, потому что, кроме партии Петра Порошенко «Европейская солидарность», другого драйвера в этом процессе нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Руслан Бизяев

По его словам, ни «Голос», ни «Батькивщина» не присоединились к антипрезиденстким акциям, по крайней мере публично.

«Скорее всего, Порошенко может рассчитывать на «Свободу», «Правый сектор» и частично «Национальный корпус». А вот сможет ли он качнуть тех людей, которые голосовали против Порошенко, но в общем и целом разделяют его ценностный ряд, — это пока самый большой вопрос», — рассказал политолог.

Полностью интервью можно почитать здесь.

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В этом году главные торжества проводились не на Майдане Независимости, как обычно, а на Софийской и Михайловской площадях.

Уже второй раз при президенте Владимире Зеленском торжественные мероприятия в честь Дня независимости прошли без традиционного военного парада в Киеве.

Вместо него по городам маршировали тысячи ветеранов АТО с лозунгами «Слава нации, смерть врагам!» и «Украина превыше всего». В колонне прошли такие националистические организации, как «Азов» и новосозданная «Центурия» Андрея Билецкого с ее легионерами, а также участники близкого к экс-президенту «Движения сопротивления капитуляции».

Сам Петр Порошенко на митинге заявил, что часть украинцев совершила ошибку, поддержав действующую власть. И намекнул, что «зелень падает осенью».

На 25 октября на Украине запланированы местные выборы.