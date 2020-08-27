Он напомнил, что ЛНР и ДНР находятся в преддверии местных республиканских выборов, которые могут состояться весной 2021 года.
«Все, кто находится внутри [провластных] "Донецкой республики" или "Свободного Донбасса", занимаются активной предвыборной кампанией прямо сейчас. Насколько я знаю, структуры, имеющие отношение к Медведчуку, активизировались на нашей территории. Ну, если все готовятся к выборам, то и мы попытаемся к ним готовиться», — сказал Пургин.
Ранее экс-председатель Народного совета принял решение зарегистрировать свою политсилу с рабочим названием Республиканская партия, которая намерена работать на политическом поле обеих народных республик Донбасса.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.