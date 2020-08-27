Структуры, имеющие отношение к главе политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктору Медведчуку, активизировались на территории ЛДНР в преддверии выборов. Об этом бывший председатель Народного совета (парламента) ДНР Андрей Пургин сказал в интервью изданию Украина.ру

«Предмет для проверки»: СБУ отреагировала на переговоры Медведчука с лидерами ЛДНР © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Все, кто находится внутри [провластных] "Донецкой республики" или "Свободного Донбасса", занимаются активной предвыборной кампанией прямо сейчас. Насколько я знаю, структуры, имеющие отношение к Медведчуку, активизировались на нашей территории. Ну, если все готовятся к выборам, то и мы попытаемся к ним готовиться», — сказал Пургин.

Ранее экс-председатель Народного совета принял решение зарегистрировать свою политсилу с рабочим названием Республиканская партия, которая намерена работать на политическом поле обеих народных республик Донбасса.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.