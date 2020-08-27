Для протестующих против Александра Лукашенко бело-красно-белые флаги это альтернативный символ, так как у Союзного государства нет своей символики. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

Противники Лукашенко не националисты в большей степени. Эти люди выступают за интеграцию, они хорошо относятся к России, считает эксперт.

«Но если мы будем сидеть и ждать, тогда белорусы, как спелый плод, упадут в руки тех, кто будет насыщать их своими лозунгами, своими смыслами и даже своей символикой. Давайте создадим флаг Союзного государства, хотя бы конкурс объявим. У них бело-красно-белый флаг, а мы создадим бело-золотой-белый, например. Или сделаем Андреевский флаг флагом Союзного государства. Простор для творчества во всем», — рассказал собеседник издания.

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До и после «революции». Польша, Германия и Белоруссия в борьбе за китайский транзит © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Александра Лукашенко, который по данным ЦИК Белоруссии набрал более 80% голосов. Для разгона массовых акций силовики применяли применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По информации МВД, были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд руб).