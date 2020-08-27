Бывший председатель Народного совета (парламента) ДНР Андрей Пургин, решивший зарегистрировать собственную партию, рассказал, как он планирует это делать ввиду отсутствия соответствующих законов. Он рассказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Пургин объяснил, почему Донбасс проигрывает Киеву в дипломатическом плане © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

По его словам, ранее регистрация общественных организаций республик шла по-разному. Так, обе провластные партии — ОД «Свободный Донбасс» и ОД «Донецкую республику» — в 2014 году регистрировал Центризбирком, кого-то регистрировало Министерство доходов и сборов, гуманитарные миссии — МИД, спортивные организации — Минспорт.

«[Будем регистрироваться] через суд, получая отказы и так далее. Что поделать, если за шесть лет в ДНР так и не смогли принять ни одного закона, который бы указывал, как быть с гражданской инициативой. Причем некоторые организации, как, например, Союз левых сил или некоторые ветеранские организации силовиков получили отказ уже при [Денисе] Пушилине, не говоря уже об "отказниках" при [Александре] Захарченко», — сказал экс-председатель Народного совета.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.