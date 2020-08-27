Ранее в сети появилось видео, где Лукашенко в бронежилете выходит из вертолета, после чего направляется в сторону резиденции. В руках у него был автомат Калашникова без магазина с патронами. Главу республики сопровождал его 15-летний сын Николай, также в военной экипировке и с оружием в руках.
«Это видео — оно за гранью добра и зла. С моей точки зрения, это крайне неудачный пиар-ход президентского пула. Понятно, что они хотели показать этим «ненаклоняемость» и железную волю Батьки, информационно перебить митинги оппозиции, но палку явно перегнули. В один момент возникло чувство, что я живу не в центре Европы, а где-то в Венесуэле, со всеми вытекающими отсюда последствиями», — сказал Смирнов.
При этом он отметил, что предчувствие его не обмануло: полет на вертолете уже на утро следующего дня значительно ослабил курс национальной валюты Белоруссии, что является прелюдией к «страшным словам на букву "д"». Журналист подчеркнул, что давно прогнозируемые на осень экономические проблемы — это еще один фактор-«джокер», который может значительно подстегнуть протесты.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву.
После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.