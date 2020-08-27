Для того, чтобы использовать ситуацию в интересах пророссийских сил в Белоруссии, России нужно активно начать их поддерживать, считает Александр Морунов.
По его мнению, задача это непростая, если принимать во внимание, что пророссийская оппозиция пока не сфомирована и сильно разобщена.
«Есть пророссийские коммунисты, либералы, консерваторы, имперцы и так далее до бесконечности. Российская власть не без труда балансирует между этими течениями на своей территории, не говоря про соседей. Для пророссийских сил в Беларуси необходимо уяснить: кто не против нас, тот с нами», — сказал эксперт.
Белорусский искусствовед уточнил, что сейчас лучше следовать принципу о том, что свои люди в данной ситуации — это все те, кто выступает за союз между братскими государствами и за русский язык, иначе дружественные России силы «скушают друг друга раньше, чем это сделают их противники».
Целиком интервью можно прочитать здесь.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной.
В отношении участников беспорядков применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По информации МВД, были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд руб).
Уровень безработицы в стране до проведения президентских выборов по данным Минфина оценивался примерно в 7 %.