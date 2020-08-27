Пророссийские силы в Белоруссии очень разобщены, но если помочь им, то в стране может сформироваться внятная пророссийская оппозиция, которая пока не оформилась даже на уровне символики, об этом рассказал белорусский искусствовед Александр Морунов в интервью изданию Украина.ру

Для того, чтобы использовать ситуацию в интересах пророссийских сил в Белоруссии, России нужно активно начать их поддерживать, считает Александр Морунов.

Александр Морунов: Большинство белорусов ничего не имеет против России, русских и русского языка © Facebook, Александр Морунов

«Есть пророссийские коммунисты, либералы, консерваторы, имперцы и так далее до бесконечности. Российская власть не без труда балансирует между этими течениями на своей территории, не говоря про соседей. Для пророссийских сил в Беларуси необходимо уяснить: кто не против нас, тот с нами», — сказал эксперт.

Белорусский искусствовед уточнил, что сейчас лучше следовать принципу о том, что свои люди в данной ситуации — это все те, кто выступает за союз между братскими государствами и за русский язык, иначе дружественные России силы «скушают друг друга раньше, чем это сделают их противники».

Целиком интервью можно прочитать здесь.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной.

В отношении участников беспорядков применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По информации МВД, были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд руб).

Уровень безработицы в стране до проведения президентских выборов по данным Минфина оценивался примерно в 7 %.