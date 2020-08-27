У экс-президента Украины Петра Порошенко недостаточно ресурсов для того, чтобы свергнуть действующую власть, поэтому рассматривать его угрозы всерьез не стоит. Об этом политолог Кирилл Молчанов сказал в интервью изданию Украина.ру

Атака на слабого президента. Готова ли «партия войны» свергнуть Зеленского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По словам Молчанова, это просто желание Порошенко цементировать свой электорат. В последние годы он плотно занял нишу радикального национализма и, по всей видимости, и дальше будет пытаться «оседлать этого конька», отметил эксперт.

«Всерьез рассуждать о том, что будет некий госпереворот, я думаю, не стоит. Для этого нет никаких предпосылок. Возможностей у этих переворотчиков очень мало, и они не пользуются поддержкой общества… Так что эти заявления могут быть пугалками для [президента Владимира] Зеленского, но всерьез рассматривать их как угрозы, думаю, нынешней власти сегодня не стоит», — считает политолог.

Он также напомнил о «факторе Авакова»: глава МВД Украины, который имеет в запасе Нацполицию, не поддерживает настроения Порошенко.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.