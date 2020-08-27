После того как в Белоруссии задержали 33 гражданина Российской Федерации, в Киеве заговорили о том, что это сорванная операция украинских спецслужб.
В частности, об этом заявил депутат Алексей Гончаренко. Появилась информация и о том, что в итоге глава Офиса президента может потерять свой пост. Политолог Алексей Якубин считает, что Ермаку ничего не угрожает.
«Со стороны Украины был официальный сигнал, был отозван посол впервые за годы независимости. У Ермака совсем другое направление, связанное с продвижением по Донбассу. На 30-й день у нас есть беспрецедентное перемирие, в Украине нет боевых потерь среди комбатантов. Когда всякий раз происходят подвижки по Донбассу, сразу же возникают такие нюансы. Например, когда весной встал вопрос о создании Консультативного совета, тогда всплыла информация о записях Ермака (видеозапись, на которой брат Андрея Ермака обсуждает продажу государственных должностей. — Ред.), а теперь новая история, когда идет перемирие», — прокомментировал эксперт.
Политолог также напомнил, что Андрей Ермак сейчас занимается подготовкой ко встрече в «норманнском формате» и пока он будет демонстрировать эффективность своей работы, отставки не будет.
С полным текстом интервью можно познакомиться здесь.
В понедельник, 24 августа, Украина отметила 29-ю годовщину независимости.
В этом году главные торжества проводились не на Майдане Независимости, как обычно, а на Софийской и Михайловской площадях.
Уже второй раз при президенте Владимире Зеленском торжественные мероприятия в честь Дня независимости прошли без традиционного военного парада в Киеве. Вместо него по городам маршировали тысячи ветеранов АТО с лозунгами «Слава нации, смерть врагам!» и «Украина превыше всего».
В колонне прошли такие националистические организации, как «Азов» и новосозданная «Центурия» Андрея Билецкого с ее легионерами, а также участники близкого к экс-президенту «Движения сопротивления капитуляции».
Сам Петр Порошенко на митинге заявил, что часть украинцев совершила ошибку, поддержав действующую власть. И намекнул, что «зелень падает осенью».
На 25 октября на Украине запланированы местные выборы.