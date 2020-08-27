На Украине заговорили о возможной отставке главы Офиса президента Украины Андрея Ермака из-за истории с поимкой российских граждан, якобы сотрудников ЧВК, в Белоруссии. Политолог Алексей Якубин уверен, что Ермаку ничего не грозит, об этом эксперт рассказал 26 августа в интервью изданию Украина.ру

После того как в Белоруссии задержали 33 гражданина Российской Федерации, в Киеве заговорили о том, что это сорванная операция украинских спецслужб.

Алексей Якубин: Пока Ермак демонстрирует эффективность в продвижении к миру, не следует ждать его отставки © Facebook, Алексей Якубин Алексей Гончаренко. Появилась информация и о том, что в итоге глава Офиса президента может потерять свой пост. Политолог Алексей Якубин считает, что Ермаку ничего не угрожает.

«Со стороны Украины был официальный сигнал, был отозван посол впервые за годы независимости. У Ермака совсем другое направление, связанное с продвижением по Донбассу. На 30-й день у нас есть беспрецедентное перемирие, в Украине нет боевых потерь среди комбатантов. Когда всякий раз происходят подвижки по Донбассу, сразу же возникают такие нюансы. Например, когда весной встал вопрос о создании Консультативного совета, тогда всплыла информация о записях Ермака (видеозапись, на которой брат Андрея Ермака обсуждает продажу государственных должностей. — Ред.), а теперь новая история, когда идет перемирие», — прокомментировал эксперт.

Политолог также напомнил, что Андрей Ермак сейчас занимается подготовкой ко встрече в «норманнском формате» и пока он будет демонстрировать эффективность своей работы, отставки не будет.

С полным текстом интервью можно познакомиться здесь.

В понедельник, 24 августа, Украина отметила 29-ю годовщину независимости.

В этом году главные торжества проводились не на Майдане Независимости, как обычно, а на Софийской и Михайловской площадях.

Уже второй раз при президенте Владимире Зеленском торжественные мероприятия в честь Дня независимости прошли без традиционного военного парада в Киеве. Вместо него по городам маршировали тысячи ветеранов АТО с лозунгами «Слава нации, смерть врагам!» и «Украина превыше всего».

В колонне прошли такие националистические организации, как «Азов» и новосозданная «Центурия» Андрея Билецкого с ее легионерами, а также участники близкого к экс-президенту «Движения сопротивления капитуляции».

Сам Петр Порошенко на митинге заявил, что часть украинцев совершила ошибку, поддержав действующую власть. И намекнул, что «зелень падает осенью».

На 25 октября на Украине запланированы местные выборы.