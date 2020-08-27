Предыдущий президент Украины Петр Порошенко и его соратники пока не имеют на предстоящих выборах никаких шансов, поэтому пытаются раскачать ситуацию с помощью уличных протестов, об этом 25 августа рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

Эксперт уверен, что намек Порошенко на свержение Зеленского, который он произнес на «Марше защитников» — фраза «Зелень падает по осени» — пока является лишь способом давления и шантажа, однако правые ищут все возможные способы возвращения к власти.

«Радикалы ждут ошибок Зеленского. Даже не ошибок, а каких-то действий, которые они смогут использовать против Зеленского для организации протеста. Это могут быть какие-то компромиссы по Минску или какое-то изменение гуманитарной политики. Но правым нужно что-либо, что стало бы поводом для их возвращения в борьбу за власть, потому что сегодня электоральная социология показывает, что у правых победить на выборах шансов нет. В лучшем случае — это ниша в 25-30%», — прокомментировал политолог.

Бортник объяснил, какой повод используют радикалы для свержения Зеленского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Руслана Бортника, многие правые партии на Украине сегодня не имеют никаких шансов, поэтому им необходимы уличные беспорядки как способ раскачать ситуацию.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

В понедельник, 24 августа, Украина отметила 29-ю годовщину независимости. В этот день 29 лет назад Верховная Рада УССР одобрила Акт провозглашения независимости Украины, реализовав таким образом результаты Всеукраинского референдума, проведенного в декабре 1991 года.

В этом году главные торжества проводились не на Майдане Независимости, как обычно, а на Софийской и Михайловской площадях. Уже второй раз при президенте Владимире Зеленском торжественные мероприятия в честь Дня независимости прошли без традиционного военного парада в Киеве. Вместо него по городам маршировали тысячи ветеранов АТО с лозунгами «Слава нации, смерть врагам!» и «Украина превыше всего». В колонне прошли такие националистические организации, как «Азов» и новосозданная «Центурия» Андрея Билецкого с ее легионерами, а также участники близкого к экс-президенту «Движения сопротивления капитуляции». Сам Петр Порошенко на митинге заявил, что часть украинцев совершила ошибку, поддержав действующую власть. Также экс-президент намекнул, что «зелень падает осенью».