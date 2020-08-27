Сегодняшняя Украина существует только благодаря поддержке Вашингтона, но ослабление этой поддержки неизбежно, как и ослабление самих США. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в недавнем интервью изданию «Голос правды»

Яков Кедми объяснил, почему протесты в Белоруссии — карикатура на майдан в Киеве © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

«Чем меньше будет поддержка, тем меньше Вашингтон будет вмешиваться в то, что происходит на Украине, тем быстрее она откатится от того позора и болота, в которое её втянули», — считает Кедми.

По его мнению, события на Евромайдане были вмешательством извне, когда абсолютное меньшинство «отморозков, жуликов и бандитов» при бездействии украинского народа завладели этой страной.

Специалист добавил, что сегодняшняя украинская власть была приведена извне, поэтому Украина без американской поддержки не просуществует и пяти минут.