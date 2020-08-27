Эксперт пояснил, что ослабление этой поддержки неизбежно вместе с проблемами, которые возникают у Соединённых Штатов, независимо от того, кто будет президентом.
«Чем меньше будет поддержка, тем меньше Вашингтон будет вмешиваться в то, что происходит на Украине, тем быстрее она откатится от того позора и болота, в которое её втянули», — считает Кедми.
По его мнению, события на Евромайдане были вмешательством извне, когда абсолютное меньшинство «отморозков, жуликов и бандитов» при бездействии украинского народа завладели этой страной.
Специалист добавил, что сегодняшняя украинская власть была приведена извне, поэтому Украина без американской поддержки не просуществует и пяти минут.