Правоохранители задержали еще одного подозреваемого в поджоге машины журналистов передачи «Схемы» (совместного проекта «Радио Свобода» и «Голоса Америки», финансируемых конгрессом США и UA: Первый) в Киевской области. Об этом 26 августа сообщила пресс-служба МВД Украины

Украинская полиция отреагировала на поджога автомобиля программы «Схемы» © Facebook, Поліція Києва Арсен Аваков сообщил, что полицейские задержали жителя Луганской области, которого подозревают в поджоге автомобиля журналистов «Схемы».

«Следствием установлены четыре человека, причастных к поджогу, двое уже задержаны, двое будут объявлены в розыск», — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники программы «Схемы» 17 августа заявили, что неизвестные сожгли автомобиль их журналиста в городе Броварах под Киевом. Главред программы Наталья Седлецкая заявила, что связывает поджог с профессиональной деятельностью. Полиция Киевской области возбудила уголовное дело — злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

Счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов на Украине идет на десятки. В апреле 2015 года у своего дома в Киеве был убит Олесь Бузина, чуть более чем через год погиб при взрыве автомобиля Павел Шеремет. Эти убийства до сих пор не раскрыты. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов, редактора интернет-портала «Страна» Игоря Гужву задерживали по подозрению в вымогательстве, житомирского журналиста Василия Муравицкого арестовали по обвинению в госизмене.

Больше года провел под стражей возглавлявший портал РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене и поддержке республик Донбасса. В конце августа 2019 года его освободили из-под ареста, а в начале сентября он вернулся в Россию.