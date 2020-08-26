Специальная рабочая группа в Верховной Раде займется подготовкой законопроекта о проведении выборов в районах Донбасса, не подконтрольных Киеву. Об этом глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук сообщил 26 августа, передают «Известия»

Выборы в Донбассе должны пройти по спецзакону — Резников © РИА Новости, Павел Пахоменко | Перейти в фотобанк заявил он.

Кравчук рассказал, что на заседании парламентского комитета по вопросам организации госвласти было принято решение о создании рабочей группы, которая «подготовит нужные предложения». Он отметил, что в данной ситуации главное — «не блокировать решения, которые необходимо принять».

Ранее глава украинской делегации в ТКГ сообщил, что Киев не успеет подготовиться к голосованию в Донбассе одновременно с местными выборами по всей Украине 25 октября. По его словам, вопрос выборов в ЛДНР нужно рассматривать в рамках «нормандского формата».