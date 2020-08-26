«Выборы [в неподконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской областей] обязательно состоятся тогда, когда для этого будут соответствующие условия. Очевидно, речь идет о подготовке специального закона, который бы разрешил и обеспечил проведение выборов на демократических основах», — заявил он.
Кравчук рассказал, что на заседании парламентского комитета по вопросам организации госвласти было принято решение о создании рабочей группы, которая «подготовит нужные предложения». Он отметил, что в данной ситуации главное — «не блокировать решения, которые необходимо принять».
Ранее глава украинской делегации в ТКГ сообщил, что Киев не успеет подготовиться к голосованию в Донбассе одновременно с местными выборами по всей Украине 25 октября. По его словам, вопрос выборов в ЛДНР нужно рассматривать в рамках «нормандского формата».