Возможное возвращение к белорусской конституции 1994 года не подразумевает автоматическое лишение русского языка статуса государственного. Об этом член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова сказала РИА Новости 26 августа

Александр Морунов: Большинство белорусов ничего не имеет против России, русских и русского языка © Facebook, Александр Морунов Виктора Бабарико, штаб которого возглавляла Колесникова. При этом конституция давала статус государственного только белорусскому языку. Русский язык получил статус второго государственного в результате внесения поправок в 1995 году.

Колесникова пояснила, что возврата к тексту 1994 года может и не быть, — оппозицию интересуют только два пункта из нее, а именно ограничение полномочий президента и количества президентских сроков для одного человека.

«Это два пункта, которые для нас имеют сейчас значение… Только эти пункты могут обеспечить законность и демократические перемены в Белоруссии… Вопрос языка, как вы сейчас видите, не стоит в повестке и не является ни для кого проблемой. Мы говорим на обоих языках — и русском, и белорусском», — сказала она.

Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии в этой связи возбудила дело по статье «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», санкция которой предполагает до пяти лет колонии.