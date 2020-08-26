«Поговорил с Помпео. Госсекретарь приветствовал установление режима тишины на Донбассе. Тридцать один день боевых потерь среди военных нет. Это стало возможным и благодаря нашей работе, и благодаря поддержке США и Европы», — написал Зеленский.
Поговорив із @SecPompeo. Держсекретар привітав встановлення режиму тиші на Донбасі. 31 день бойових втрат серед військових немає. Це стало можливим і завдяки нашій роботі, і завдяки підтримці #США та #Європи. Дякую за підтримку територіальної цілісності та двопартійну підтримку. pic.twitter.com/VJz1vMhxyH— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 26, 2020
В его Офисе сообщили, что помимо процесса мирного урегулирования в Донбассе президент и Помпео обсудили в телефонном разговоре актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по ситуации в Белоруссии.
«Главное, чтобы в Беларуси стабилизировалась ситуация, чтобы было мирное урегулирование. Украина никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться в выборы любого государства», — подчеркнул Зеленский, выразив надежду, что свобода белорусского народа будет реализована в ближайшее время.
Он также отметил, что не допустит никакого вмешательства Украины в американский избирательный процесс, а любые попытки отдельных политиков сделать определенные заявления, по его словам, имеют четко выраженный провокационный след совместных противников Украины и США.
Зеленский добавил, что более подробно некоторые вопросы двусторонних отношений он обсудит с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом во время встречи в Кривом Роге.