Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, в ходе которого стороны обсудили установление режима прекращения огня в Донбассе. Он рассказал об этом в своем Twitter-аккаунте 26 августа

Помпео напомнил про Крым в День независимости Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Поговорив із @SecPompeo. Держсекретар привітав встановлення режиму тиші на Донбасі. 31 день бойових втрат серед військових немає. Це стало можливим і завдяки нашій роботі, і завдяки підтримці #США та #Європи. Дякую за підтримку територіальної цілісності та двопартійну підтримку. pic.twitter.com/VJz1vMhxyH — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 26, 2020

В его Офисе сообщили, что помимо процесса мирного урегулирования в Донбассе президент и Помпео обсудили в телефонном разговоре актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по ситуации в Белоруссии.

«Главное, чтобы в Беларуси стабилизировалась ситуация, чтобы было мирное урегулирование. Украина никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться в выборы любого государства», — подчеркнул Зеленский, выразив надежду, что свобода белорусского народа будет реализована в ближайшее время.

Он также отметил, что не допустит никакого вмешательства Украины в американский избирательный процесс, а любые попытки отдельных политиков сделать определенные заявления, по его словам, имеют четко выраженный провокационный след совместных противников Украины и США.

Зеленский добавил, что более подробно некоторые вопросы двусторонних отношений он обсудит с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом во время встречи в Кривом Роге.