«Заместитель государственного секретаря США Стивен Биган прибыл в Киев! Нет большего сторонника Украины, чем Соединенные Штаты!» — говорится в сообщении.
В рамках своего визита представитель Госдепа посетил 24 августа Литву, где с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской обсудил, как гражданское общество может укрепить демократию и права человека в стране.
На следующий день в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с замгоссекретаря США Стивеном Биганом заявил о недопустимости попыток санкционного и политического давления на Минск.