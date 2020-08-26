В Киеве приземлился самолет с заместителем государственного секретаря США Стивеном Биганом. Об этом 26 августа в Twitter сообщило посольство США на Украине

«Заместитель государственного секретаря США Стивен Биган прибыл в Киев! Нет большего сторонника Украины, чем Соединенные Штаты!» — говорится в сообщении.

Решить белорусский вопрос. Крупный чиновник Госдепа летит в Россию, Украину и Литву © AFP, Chung Sung-Jun/POOL Светланой Тихановской обсудил, как гражданское общество может укрепить демократию и права человека в стране.

На следующий день в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с замгоссекретаря США Стивеном Биганом заявил о недопустимости попыток санкционного и политического давления на Минск.