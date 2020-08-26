Провластная партия «Слуга народа» на региональных выборах Украины будет заключать ситуативные союзы с местными элитами, на которые они пойдут ввиду нового закона. Об этом директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков сказал в интервью изданию Украина.ру

«Но они, я так понимаю, играют технологично: они играют на то, чтобы местную элиту к себе переманить в лагерь. У них все-таки бренд победителя — «Слуга народа», а по новому закону обязательно нужно иметь партийную принадлежность кандидатам. И я думаю, у них с местной элитой будут заключаться такие ситуативные союзы. Но все равно влияние центра на регионы ослабнет», — сказал Рудяков.

Он считает, что на выборах могут быть очень неожиданные и очень проблематичные результаты с точки зрения удержания страны под контролем нынешней власти.

Следующие региональные выборы на Украине должны пройти 25 октября 2020 года.

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