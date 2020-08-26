Президент России Владимир Путин рассказал, что лично договорился с белорусским лидером Александром Лукашенко о том, что белорусы одними из первых получат вакцину от коронавирусной инфекции. Он сказал об этом на совещании с членами правительства 26 августа, передает Sputnik

Названа страна, которая первая получит российскую вакцину от коронавируса © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк Кирилл Дмитриев сообщил о получении заявок на приобретение миллиарда доз вакцины из 20 стран мира.

«Что касается Белоруссии, мы с Александром Григорьевичем [Лукашенко] это обсуждали и договорились, что Белоруссия подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования нашей вакцины. И потом будет одна из первых, которая получит этот препарат», — сообщил Путин.

Ранее информацию о том, что Белоруссия примет участие в добровольном испытании препарата, озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На данный момент Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах с производственной мощностью 500 миллионов доз в год.