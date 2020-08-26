Одиннадцатого августа Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную в НИЦ им. Гамалеи. Сейчас препарат проходит третий заключительный этап клинических исследований. Производят вакцину совместно с Российским фондом прямых инвестиций, глава которого Кирилл Дмитриев сообщил о получении заявок на приобретение миллиарда доз вакцины из 20 стран мира.
«Что касается Белоруссии, мы с Александром Григорьевичем [Лукашенко] это обсуждали и договорились, что Белоруссия подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования нашей вакцины. И потом будет одна из первых, которая получит этот препарат», — сообщил Путин.
Ранее информацию о том, что Белоруссия примет участие в добровольном испытании препарата, озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На данный момент Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах с производственной мощностью 500 миллионов доз в год.