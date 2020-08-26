По версии депутата Верховной Рады Александра Гончаренко, украинские спецслужбы должны были задержать «вагнеровцев», когда самолет с ними приземлился бы в Киеве.
Однако планы СБУ провалились по вине «крота, который занимает крайне высокий пост и входит в окружение Зеленского», и уже готовой ситуацией воспользовался Александр Лукашенко.
Алексей Якубин напомнил, что уже месяц в Донбассе продолжается беспрецедентное перемирие, без боевых потерь.
«Когда всякий раз происходят подвижки по Донбассу, сразу же возникают такие нюансы. Например, когда весной встал вопрос о создании Консультативного совета, тогда всплыла информация о записях Ермака (видеозапись, на которой брат Андрея Ермака обсуждает продажу государственных должностей. — Ред.), а теперь новая история, когда идет перемирие», — рассказал политолог.
Пока Андрей Ермак будет демонстрировать в вопросах достижения мира в Донбассе эффективность, не стоит ожидать его отставки.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Накануне президентских выборов, 29 июля, в санатории под Минском белорусские силовики задержали 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».
Белорусские спецслужбы подозревали задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергли это и заявили, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию. Позже все они, кроме одного гражданина Белоруссии, вернулись в Россию, несмотря на попытки Киева начать переговоры с Минском об экстрадиции части задержанных из-за их участия в конфликте в Донбассе.