Версия участия главы Офиса президента Андрея Ермака в срыве «спецоперации» СБУ по «российской ЧВК», задержанной в Белоруссии, раскручивалась порохоботами. Однако она была шита белыми нитками, поэтому не сработала, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Алексей Якубин

По версии депутата Верховной Рады Александра Гончаренко, украинские спецслужбы должны были задержать «вагнеровцев», когда самолет с ними приземлился бы в Киеве.

Однако планы СБУ провалились по вине «крота, который занимает крайне высокий пост и входит в окружение Зеленского», и уже готовой ситуацией воспользовался Александр Лукашенко.

Алексей Якубин напомнил, что уже месяц в Донбассе продолжается беспрецедентное перемирие, без боевых потерь.

«Когда всякий раз происходят подвижки по Донбассу, сразу же возникают такие нюансы. Например, когда весной встал вопрос о создании Консультативного совета, тогда всплыла информация о записях Ермака (видеозапись, на которой брат Андрея Ермака обсуждает продажу государственных должностей. — Ред.), а теперь новая история, когда идет перемирие», — рассказал политолог.

Пока Андрей Ермак будет демонстрировать в вопросах достижения мира в Донбассе эффективность, не стоит ожидать его отставки.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Гончаренко: задержание 33 россиян в Белоруссии – сорванная "кротом" в окружении Зеленского спецоперация Украины © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

Белорусские спецслужбы подозревали задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергли это и заявили, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию. Позже все они, кроме одного гражданина Белоруссии, вернулись в Россию, несмотря на попытки Киева начать переговоры с Минском об экстрадиции части задержанных из-за их участия в конфликте в Донбассе.