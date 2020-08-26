Комитет государственного контроля Белоруссии проводит проверку в ЗАО «БелКП-ПРЕСС», являющемся издателем газеты «Комсомольская правда» в Белоруссии. Об этом в среду, 26 августа, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства

«Проверка проводится в установленном законодательством порядке», — сказал представитель пресс-службы.

Ранее о начале внеплановой проверки на предприятии журналистам рассказал главный редактор издания издания Андрей Левковский. По его словам, проверку проводят сотрудники комитета и налоговой инспекции, ожидается, что внеплановая проверка продлится до 6 октября.

Белоруссия. Хроника протестов, 25 августа

Ранее стало известно, что сотрудники ОМОНа в Минске избили дубинками журналиста «Комсомольской правды» несмотря на то, что тот был в жилетке с надписью «Пресса», представился и показал аккредитацию.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.