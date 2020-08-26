«Проверка проводится в установленном законодательством порядке», — сказал представитель пресс-службы.
Ранее о начале внеплановой проверки на предприятии журналистам рассказал главный редактор издания издания Андрей Левковский. По его словам, проверку проводят сотрудники комитета и налоговой инспекции, ожидается, что внеплановая проверка продлится до 6 октября.
Он также добавил, что проверка проходит в бухгалтерии и администрации предприятия-издателя. При этом работа газеты не парализована, номер готовится к печати.
Ранее стало известно, что сотрудники ОМОНа в Минске избили дубинками журналиста «Комсомольской правды» несмотря на то, что тот был в жилетке с надписью «Пресса», представился и показал аккредитацию.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.
В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.