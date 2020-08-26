В ответ на заявление белорусской стороны о незаконном пересечении границы зонда с воздушными шарами, официальный Вильнюс обвинил Минск в нарушении своего воздушного пространства белорусским вертолетом. Минск отрицает факт пересечения границы, ссылаясь на средства объективного контроля, об этом 26 августа сообщили РИА Новости

Белоруссия при помощи ударных вертолетов пресекла провокацию Литвы на границе © РИА Новости, Андрей Александров | Перейти в фотобанк

«В свою очередь по состоянию на 16.00 26 августа 2020 года литовская сторона не предоставила свои данные объективного контроля в отношении обозначенного ей инцидента. В этой связи министерство обороны республики Белоруссия считает предъявленные обвинения необоснованными», — подчеркнули в министерстве.

О попытке нарушения границы минобороны Белоруссии заявило 24 августа и направило ноту протеста Вильнюсу. По данным ведомства, зонт с антигосударственной символикой в виде двухцветных воздушных шаров был запущен именно с территории Литвы.

Незаконный полет аппарата был пресечен без помощи оружия. В ответ посол Белоруссии в Литве Валерий Барановский получил ноту протеста о нарушении воздушного пространства Литвы белорусским вертолетом Ми-24 23 августа в 18.50 в районе деревни Мядининкае.