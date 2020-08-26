Литовская сторона пока не предоставила свои данные объективного контроля, которые бы доказывали нарушение границы, хотя 24 августа на встрече с атташе, представители Белоруссии просили это сделать. Свои доказательства невиновности министерство обороны передало в МИД Литвы 25 августа.
«В свою очередь по состоянию на 16.00 26 августа 2020 года литовская сторона не предоставила свои данные объективного контроля в отношении обозначенного ей инцидента. В этой связи министерство обороны республики Белоруссия считает предъявленные обвинения необоснованными», — подчеркнули в министерстве.
О попытке нарушения границы минобороны Белоруссии заявило 24 августа и направило ноту протеста Вильнюсу. По данным ведомства, зонт с антигосударственной символикой в виде двухцветных воздушных шаров был запущен именно с территории Литвы.
Незаконный полет аппарата был пресечен без помощи оружия. В ответ посол Белоруссии в Литве Валерий Барановский получил ноту протеста о нарушении воздушного пространства Литвы белорусским вертолетом Ми-24 23 августа в 18.50 в районе деревни Мядининкае.