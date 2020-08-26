«Если я не ошибаюсь, следующий вторник — рабочие группы. И соответственно, среда — сама ТКГ… Начало сентября… Мы требуем, чтобы вопрос "изоляции" был включен в повестку дня как минимум гуманитарной группы», — сказал он.
В рамках рабочих групп обсуждаются вопросы создания 20 новых участков разминирования, новых точек разведения, вопрос взаимного обмена удерживаемыми лицами, а также о допуске представителей Международного Красного Креста.
Под «изоляцией» имеется в виду вопрос места содержания пленных.