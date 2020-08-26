Следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе состоится 2 сентября. Об этом 26 августа сообщил журналистам вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передают «Украинские новости»

«Если я не ошибаюсь, следующий вторник — рабочие группы. И соответственно, среда — сама ТКГ… Начало сентября… Мы требуем, чтобы вопрос "изоляции" был включен в повестку дня как минимум гуманитарной группы», — сказал он.

Война в Донбассе: люди хотят мира, Зеленский хвастается самым большим военным бюджетом © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Под «изоляцией» имеется в виду вопрос места содержания пленных.