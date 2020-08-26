Белорусы в случае обращения по поводу пребывания на Украине смогут пересечь границу, несмотря на то, что Кабмин запретил въезд иностранцев с 29 августа по 28 сентября. Об этом 26 августа шла речь на заседании Кабмина, передает «Страна»

Ранее стало известно, что власти Украины приняли решение закрыть границы для иностранцев до 28 сентября.

Украина закрыла границы для иностранцев до 28 сентября © РИА Новости, Андрей Иглов | Перейти в фотобанк Олег Немчинов на заседании правительства упомянул о поручении президента Владимира Зеленского о поддержке граждан Белоруссии в случае их обращения по поводу пребывания на Украине.

«У нас было поручение президента о поддержке граждан Беларуси в случае их обращения о пребывании. Я думаю, что в рамках закона этот пограничный контроль может выполнять руководитель Госпогранслужбы в случае, если такое обращение поступит», — сказал Немчинов.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, в постановлении о закрытии границ для иностранцев это исключение прописано.