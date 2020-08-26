Ранее стало известно, что власти Украины приняли решение закрыть границы для иностранцев до 28 сентября.
Отмечается, что министр Кабинета министров Олег Немчинов на заседании правительства упомянул о поручении президента Владимира Зеленского о поддержке граждан Белоруссии в случае их обращения по поводу пребывания на Украине.
«У нас было поручение президента о поддержке граждан Беларуси в случае их обращения о пребывании. Я думаю, что в рамках закона этот пограничный контроль может выполнять руководитель Госпогранслужбы в случае, если такое обращение поступит», — сказал Немчинов.
По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, в постановлении о закрытии границ для иностранцев это исключение прописано.