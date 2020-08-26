Несмотря на то, что интеграция с Россией – единственный путь для президента Александра Лукашенко и всей Белоруссии, он не вынес никаких уроков из попытки госпереворота и продолжает политику «многовекторности». Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью радиостанции "Аврора"

Политолог Дзермант: Единственный способ спасти белорусскую систему — укрепить союзные отношения © Facebook, Алексей Дзермант

«Если первый майдан он смог преодолеть, то будет второй, а если и его преодолеет, будет третий», — отметил Ищенко.

Политолог также возмутился непрофессионализмом Лукашенко, который не только оставил на постах подготовивших Майдан чиновников, но и пригласил уволенных за поддержку Майдана журналистов обратно на работу.

По его мнению, маловероятно, что Лукашенко удержится у власти весь свой президентский срок в течение 5 лет, потому что, скорее всего, ему придётся уходить раньше.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

По предварительным подсчетам, ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).