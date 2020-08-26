А раз Лукашенко не хочет интеграции с Россией и хочет продолжать политику балансировки между России и Запада, то он дождется следующего Майдана, еще более опасного для него, подчеркнул эксперт.
«Если первый майдан он смог преодолеть, то будет второй, а если и его преодолеет, будет третий», — отметил Ищенко.
Политолог также возмутился непрофессионализмом Лукашенко, который не только оставил на постах подготовивших Майдан чиновников, но и пригласил уволенных за поддержку Майдана журналистов обратно на работу.
По его мнению, маловероятно, что Лукашенко удержится у власти весь свой президентский срок в течение 5 лет, потому что, скорее всего, ему придётся уходить раньше.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.
По предварительным подсчетам, ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).