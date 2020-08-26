Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в беседе с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо заявил, что власти республики готовы к конструктивному диалогу с зарубежными партнерами по ситуации в стране, но без угроз вмешательства во внутренние дела страны. Об этом 26 августа сообщили в пресс-службе МИД Белоруссии

В пресс-службе сообщили, что накануне по инициативе итальянской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея с министром иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Луиджи Ди Майо.

«По просьбе итальянского коллеги, выразившего озабоченность поствыборными событиями в Республике Беларусь, Макей проинформировал о внутриполитической ситуации в стране. Глава МИД Беларуси акцентировал важность объективной, всесторонней оценки последних событий, заверив в готовности к конструктивному диалогу с зарубежными партнерами по данной теме без угроз и вмешательства во внутренние дела», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Белоруссия. Хроника протестов, 25 августа Александр Лукашенко.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.