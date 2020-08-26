Эксперт предполагает, что выборы в его стране не пройдут мирно, он прогнозирует уличные столкновения в Днепре, Одессе и во Львове.
«Этого не будет в Харькове, где совершенно очевидно побеждает (нынешний мэр города Геннадий —ред.) Кернес, или в Чернигове, или в Ивано-Франковске, где у мэра также высокий рейтинг. А в тех городах, где есть, что делить, и ситуация относительно равновесная по ресурсам, будет бойня. Особенно учитывая то, что уличный ресурс, силовой ресурс стал неотъемлемым атрибутом украинской политики», — считает политолог.
По мнению Александра Золотарева, нынешний президент Украины к этому не готов, потому что не контролирует силовой ресурс, и ему следовало бы заручиться поддержкой главы МВД Арсена Авакова. При этом самому министру, считает эксперт, также выгодно сотрудничество с Зеленским, потому что при нем у него есть «место под солнцем», которого при Петре Порошенко не будет.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
В понедельник, 24 августа, Украина отметила 29-ю годовщину независимости.
В этом году главные торжества проводились не на Майдане Независимости, как обычно, а на Софийской и Михайловской площадях.
Уже второй раз при президенте Владимире Зеленском торжественные мероприятия в честь Дня независимости прошли без традиционного военного парада в Киеве.
Вместо него по городам маршировали тысячи ветеранов АТО с лозунгами «Слава нации, смерть врагам!» и «Украина превыше всего».
В колонне прошли такие националистические организации, как «Азов» и новосозданная «Центурия» Андрея Билецкого с ее легионерами, а также участники близкого к экс-президенту «Движения сопротивления капитуляции».
Сам Петр Порошенко на митинге заявил, что часть украинцев совершила ошибку, поддержав действующую власть. И намекнул, что «зелень падает осенью».
На 25 октября на Украине запланированы местные выборы.