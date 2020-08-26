Местные выборы, запланированные на 25 октября, в отдельных городах могут пройти очень неспокойно, потому что уличные беспорядки стали традиционным украинским способом выражения мнения, об этом 26 августа рассказал директор украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев о планах Порошенко на «реванш»: Собака, которая лает, но не кусает © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

«Этого не будет в Харькове, где совершенно очевидно побеждает (нынешний мэр города Геннадий —ред.) Кернес, или в Чернигове, или в Ивано-Франковске, где у мэра также высокий рейтинг. А в тех городах, где есть, что делить, и ситуация относительно равновесная по ресурсам, будет бойня. Особенно учитывая то, что уличный ресурс, силовой ресурс стал неотъемлемым атрибутом украинской политики», — считает политолог.

По мнению Александра Золотарева, нынешний президент Украины к этому не готов, потому что не контролирует силовой ресурс, и ему следовало бы заручиться поддержкой главы МВД Арсена Авакова. При этом самому министру, считает эксперт, также выгодно сотрудничество с Зеленским, потому что при нем у него есть «место под солнцем», которого при Петре Порошенко не будет.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

В понедельник, 24 августа, Украина отметила 29-ю годовщину независимости.

В этом году главные торжества проводились не на Майдане Независимости, как обычно, а на Софийской и Михайловской площадях.

Уже второй раз при президенте Владимире Зеленском торжественные мероприятия в честь Дня независимости прошли без традиционного военного парада в Киеве.

Вместо него по городам маршировали тысячи ветеранов АТО с лозунгами «Слава нации, смерть врагам!» и «Украина превыше всего».

В колонне прошли такие националистические организации, как «Азов» и новосозданная «Центурия» Андрея Билецкого с ее легионерами, а также участники близкого к экс-президенту «Движения сопротивления капитуляции».

Сам Петр Порошенко на митинге заявил, что часть украинцев совершила ошибку, поддержав действующую власть. И намекнул, что «зелень падает осенью».

На 25 октября на Украине запланированы местные выборы.