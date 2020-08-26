Националисты и радикалы вроде Турчинова вольются в состав партии бывшего президента Украины, правда, сделают это далеко не все, кто раньше поддерживал Петра Порошенко, об этом в интервью корреспонденту издания Украина.ру 26 августа рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев

По мнению политолога, поддержит Порошенко лишь небольшая часть представителей партии «Народный фронт», которая победила в парламентских выборах 2014 года.

Андрей Золотарев о планах Порошенко на «реванш»: Собака, которая лает, но не кусает © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Александра Турчинова, примкнувшего к «Европейской солидарности» Порошенко. Влиться в ряды его партии могут и радикальные националисты из «Правого сектора»*.

«Хотя мы видели конфликтную ситуацию, которую сторонний наблюдатель не заметил на «Марше защитников», когда те же представители так называемых добровольческих формирований категорически выступали против присутствия там Порошенко», — рассказал Золотарев.

Поэтому, подчеркнул специалист, к бывшему главе государства примкнет лишь небольшая часть националистов.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

В понедельник, 24 августа, Украина отметила 29-ю годовщину независимости.

В этом году главные торжества проводились не на Майдане Независимости, как обычно, а на Софийской и Михайловской площадях.

Уже второй раз при президенте Владимире Зеленском торжественные мероприятия в честь Дня независимости прошли без традиционного военного парада в Киеве.

Вместо него по городам маршировали тысячи ветеранов АТО с лозунгами «Слава нации, смерть врагам!» и «Украина превыше всего».

В колонне прошли такие националистические организации, как «Азов» и новосозданная «Центурия» Андрея Билецкого с ее легионерами, а также участники близкого к экс-президенту «Движения сопротивления капитуляции».

Сам Петр Порошенко на митинге заявил, что часть украинцев совершила ошибку, поддержав действующую власть. И намекнул, что «зелень падает осенью».

На 25 октября на Украине запланированы местные выборы.

*Организация запрещена на территории РФ.