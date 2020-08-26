По мнению политолога, поддержит Порошенко лишь небольшая часть представителей партии «Народный фронт», которая победила в парламентских выборах 2014 года.
В качестве примера эксперт привел бывшего члена этой политической силы Александра Турчинова, примкнувшего к «Европейской солидарности» Порошенко. Влиться в ряды его партии могут и радикальные националисты из «Правого сектора»*.
«Хотя мы видели конфликтную ситуацию, которую сторонний наблюдатель не заметил на «Марше защитников», когда те же представители так называемых добровольческих формирований категорически выступали против присутствия там Порошенко», — рассказал Золотарев.
Поэтому, подчеркнул специалист, к бывшему главе государства примкнет лишь небольшая часть националистов.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
В понедельник, 24 августа, Украина отметила 29-ю годовщину независимости.
В этом году главные торжества проводились не на Майдане Независимости, как обычно, а на Софийской и Михайловской площадях.
Уже второй раз при президенте Владимире Зеленском торжественные мероприятия в честь Дня независимости прошли без традиционного военного парада в Киеве.
Вместо него по городам маршировали тысячи ветеранов АТО с лозунгами «Слава нации, смерть врагам!» и «Украина превыше всего».
В колонне прошли такие националистические организации, как «Азов» и новосозданная «Центурия» Андрея Билецкого с ее легионерами, а также участники близкого к экс-президенту «Движения сопротивления капитуляции».
Сам Петр Порошенко на митинге заявил, что часть украинцев совершила ошибку, поддержав действующую власть. И намекнул, что «зелень падает осенью».
На 25 октября на Украине запланированы местные выборы.
*Организация запрещена на территории РФ.