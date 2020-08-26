Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Днепр пообедал в местном «Макдональдсе». Фото 26 августа опубликовал на своей странице в Facebook депутат от «Слуги народа» Дмитрий Черный

Украинцы предлагают бойкотировать «Макдоналдс» из-за отказа обслуживать на русском языке © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк Андрей Ермак, губернатор Днепропетровской области Александр Бондаренко и глава облсовета Святослав Олейник.

«Вы все равно мне не поверите, но я встретил их в "Макдональдсе" случайно», — подписал нардеп опубликованное фото.

По данным «Страны», сотрудники фастфуда не знали, что приедет Зеленский. Все столики были заняты. Также возле «Макдональдса», где обедал Зеленский, видели заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко и главу «Укравтодора» Александра Кубракова.

Отмечается, что Зеленский заказывал 12 «наггетсов», порции соусов чили и несколько бургеров.