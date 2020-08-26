Желание экс-президента Украины Петра Порошенко отомстить нынешней власти олигархи не разделяют, потому что слишком хорошо его знают, об этом 26 августа рассказал директор украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев о планах Порошенко на «реванш»: Собака, которая лает, но не кусает © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

«В 2013 году был олигархический консенсус относительно того, что нужно сдвинуть (экс-президента Украины Виктора — ред.) Януковича, который продемонстрировал непомерные аппетиты, и в этом смысле у олигархов больших разночтений не было. А вот сейчас, когда все узнали цену Порошенко, что он точно так же стремится грести все под себя, я думаю, что много желающих ему помочь в этом деле не найдется», — сказал аналитик.

По мнению Золотарева, за Петра Порошенко не вступится даже украинский олигарх Игорь Коломойский, который долгое время сотрудничал с экс-главой государства, потому что какими бы ни были разночтения у миллиардера с Владимиром Зеленским, это все равно более выгодный вариант.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

В понедельник, 24 августа, Украина отметила 29-ю годовщину независимости.

В этом году главные торжества проводились не на Майдане Независимости, как обычно, а на Софийской и Михайловской площадях.

Уже второй раз при президенте Владимире Зеленском торжественные мероприятия в честь Дня независимости прошли без традиционного военного парада в Киеве.

Вместо него по городам маршировали тысячи ветеранов АТО с лозунгами «Слава нации, смерть врагам!» и «Украина превыше всего».

В колонне прошли такие националистические организации, как «Азов» и новосозданная «Центурия» Андрея Билецкого с ее легионерами, а также участники близкого к экс-президенту «Движения сопротивления капитуляции».

Сам Петр Порошенко на митинге заявил, что часть украинцев совершила ошибку, поддержав действующую власть. И намекнул, что «зелень падает осенью».

На 25 октября на Украине запланированы местные выборы.