Бывший глава украинского государства Петр Порошенко хочет «отмайданить» нынешнюю власть страны в лице президента Владимира Зеленского, но в этом ему вряд ли помогут на Западе, об этом 26 августа рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

По мнению Андрея Золотарева, Порошенко вынашивает планы реванша над Зеленским, и есть агрессивное меньшинство, которое бывшего президента поддерживает.

Андрей Золотарев о планах Порошенко на «реванш»: Собака, которая лает, но не кусает © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Петр Порошенко произнес на «Марше защитников» в День независимости необязательно означает угрозу в адрес нынешней власти, но внимательность Зеленскому не помешает, считает эксперт.

«Что "зелень опадает осенью" можно трактовать по-разному. Это можно трактовать и как грядущее поражение «Слуги народа» на выборах. Хотя на фоне тех результатов, которые покажет "Европейская солидарность", это будет скорее победа. Другое дело, что появление таких персонажей, как (бывший врио президента Украины Александр. — Ред.) Турчинов, в окружении Порошенко, склонных к прикладной конспирологии, то действительно, я бы на месте команды Зеленского все-таки бы поднасторожился и держал руку на пульсе. Поскольку любые действия и вокруг минского процесса могут трактоваться как велика зрада (с укр. велика измена. — Ред.) и так далее. То есть могут попытаться отмайданить», — прокомментировал политолог.

Однако желание «отмайданить» Владимира Зеленского могут не поддержать на Западе, считает Золотарев, поскольку сейчас там не заинтересованы в новых вспышках протестов на Украине, да и вообще любой переворот, не благословленный США, «контрафактный по определению».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

В понедельник, 24 августа, Украина отметила 29-ю годовщину независимости.

В этом году главные торжества проводились не на Майдане Независимости, как обычно, а на Софийской и Михайловской площадях.

Уже второй раз при президенте Владимире Зеленском торжественные мероприятия в честь Дня независимости прошли без традиционного военного парада в Киеве.

Вместо него по городам маршировали тысячи ветеранов АТО с лозунгами «Слава нации, смерть врагам!» и «Украина превыше всего».

В колонне прошли такие националистические организации, как «Азов» и новосозданная «Центурия» Андрея Билецкого с ее легионерами, а также участники близкого к экс-президенту «Движения сопротивления капитуляции».

Сам Петр Порошенко на митинге заявил, что часть украинцев совершила ошибку, поддержав действующую власть. И намекнул, что «зелень падает осенью».

На 25 октября на Украине запланированы местные выборы.