Если президент Украины Владимир Зеленский будет искать оправдания для невыполнения своих обещаний по урегулированию в Донбассе, он закончит так же, как и его предшественник. Об этом политолог Кирилл Молчанов сказал в интервью изданию Украина.ру

Зеленский предположил, когда кончится война в Донбассе © пресс-служба президента Украины Петр Порошенко обратился к участникам «Марша защитников» и в своей речи намекнул, что «зелень падает по осени».

При этом Молчанов допустил, что Зеленский может использовать эти «наезды» радикалов, чтобы оправдать отсутствие прогресса по Донбассу угрозой нового майдана, однако, по словам политолога, если такое объяснение сработает для западных партнеров, то украинское общество оно вряд ли удовлетворит.

«[Общество] в большинстве своем требовало от Зеленского мира и отказа от политики Порошенко. Если этого не будет, то Зеленский по сути будет продолжать политику Порошенко. После вторых Минских соглашений Порошенко тоже отказался от идеи мирного урегулирования, когда началась блокада Донбасса, марши протеста и все остальное», — сказал Молчанов.

Он подчеркнул, что если Зеленский будет идти таким путем, то он закончит так же, как и Порошенко, с рейтингом в 10%.

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