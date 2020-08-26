Белоруссия для выплаты госдолга может или распечатывать свои золотовалютные резервы, или рефинансировать кредиты у России. Об этом рассказал экономист и политолог Дмитрий Болкунец в недавнем эфире НСН

Болкунец описал, что станет с белорусской экономикой, если Лукашенко не покинет свой пост © REUTERS, Stringer Александр Лукашенко принял с докладом первого заместителя премьера и министра финансов страны и потребовал доложить, нужно ли рефинансировать внешний госдолг и за счёт каких источников.

Эксперт отметил, что в 2020 году республика должна выплатить 3,5 млрд долларов, из которых на 1 июля 800 миллионов уже заплатили.

«Чтобы погасить текущие обязательства, Белоруссии нужно или тратить ЗВР, которые сокращаются под воздействием как коронакризиса, так и с учетом того, что население активно скупает валюту, либо власти должны найти, где перекредитоваться и реструктурировать ранее взятые кредиты, например, у России», — сказал Болкунец.

По его мнению, в этом случае денег Белоруссия не получит, просто будет перенесен срок выплат.

Экономист сообщил, что держателем 49% долговых обязательств Белоруссии является Россия, 20% — Китай.

При этом России, как полагает специалист, было бы разумно ставить Белоруссии какие-то условия — например, требовать запускать экономические реформы, так как без них подвижек не будет.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной. По информации МВД, были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).