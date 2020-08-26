Протестное движение на Украине не является чем-то экстраординарным. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Центра прикладных политических исследований (Украина) «Пента» Владимир Фесенко

«Осенью у нас всегда происходят протесты. Украина — страна демократичная. И у нас протестное движение не является чем-то экстраординарным. У нас протесты по разным поводам происходят регулярно, чуть ли не каждый месяц. Для нас это норма», — считает политолог.

Однако во время местных выборов, которые пройдут на Украине 25 октября, борьбы за власть с захватом административных зданий не будет, уверен собеседник издания.

«Попытки проводить акции протеста в Киеве по разным поводам происходили и будут происходить, но ожидать, что у нас в связи с местными выборами возникнет кризисная ситуация, мягко говоря, не соответствует действительности. В связи с местными выборами у нас революций никогда не происходило», — добавил Владимир Фесенко.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В понедельник, 24 августа, Украина отметила 29-ю годовщину независимости.

Киев перед выборами. Безальтернативный Кличко и союз «Слуги народа» с УДАРом © Facebook, Партія УДАР

Уже второй раз при президенте Владимире Зеленском торжественные мероприятия в честь Дня независимости прошли без традиционного военного парада в Киеве.

Вместо него по городам маршировали тысячи ветеранов АТО с лозунгами «Слава нации, смерть врагам!» и «Украина превыше всего». В колонне прошли такие националистические организации, как «Азов» и новосозданная «Центурия» Андрея Билецкого с ее легионерами, а также участники близкого к экс-президенту «Движения сопротивления капитуляции».

Сам Петр Порошенко на митинге заявил, что часть украинцев совершила ошибку, поддержав действующую власть, и намекнул, что «зелень падает осенью».