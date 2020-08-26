Во Львове компания националистов избила политтехнолога Михаила Шпира, который давал комментарии сайту Украина.ру. Он якобы оскорблял украинцев и называл День независимости «сельским праздником». Видеозапись инцидента была опубликована 26 августа в YouTube

Шпир о захвате автобуса в Луцке: это закономерно, когда идиоты владеют оружием был занесен в список провластного националистического сайта «Миротворец» еще с 2017 года, где он характеризуется как «антиукраинский пропагандист и провокатор».

На изображении видно, как группа молодчиков толпой набросилась на Шпира, а когда он упал, стала наносить ему удары ногами по голове. При этом нападавших никто не попытался даже разнять.

«Вот так мы проводим время во Львове», — прокомментировал автор видео.

Нападавшие утверждают, что Шпир якобы сам спровоцировал конфликт, накануне якобы оскорбительно высказавшись в социальных сетях о государственном празднике и о жителях Западной Украины.

Также противники Шпира называют его «активным обозревателем пророссийского ресурса Украина.ру», якобы известного своей «прокремлевской» и «антиукраинской» риторикой.

Сам Шпир отреагировал на инцидент записью в своем Facebook, пообещав напавшим на него «львовским рагулям» многочисленные депутатские запросы.