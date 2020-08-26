Выборы в ДНР и ЛНР должны пройти по специальному закону, но сейчас там нет условий для их проведения. Об этом 26 августа заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает «Интерфакс-Украина»

«Парламент Украины должен принять соответствующий отдельный закон о выборах досрочных в отдельных районах Донецкой и Луганской областях Украины и в соответствии с этим законом там должны и могут быть проведены выборы», — сказал Резников.

Рада не видит возможности для проведения выборов в Донбассе 25 октября – депутат © пресс-служба президента Украины

Резников подчеркнул, что постановление Рады о местных выборах регулирует проведение выборов на территории подконтрольной правительству Украины.