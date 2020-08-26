«Парламент Украины должен принять соответствующий отдельный закон о выборах досрочных в отдельных районах Донецкой и Луганской областях Украины и в соответствии с этим законом там должны и могут быть проведены выборы», — сказал Резников.

Рада не видит возможности для проведения выборов в Донбассе 25 октября – депутат
Рада не видит возможности для проведения выборов в Донбассе 25 октября – депутат
© пресс-служба президента Украины
Он напомнил, что о принятии специального законопроекта о выборах в Донбассе говорится в комплексе мероприятий Минских соглашений, в том числе и в законе об особенностях местного самоуправления.

Резников подчеркнул, что постановление Рады о местных выборах регулирует проведение выборов на территории подконтрольной правительству Украины.    