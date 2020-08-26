Сложно говорить о том, есть ли у сына белорусского президента Николая Лукашенко, который довольно часто появляется на публике, шанс на политическом поприще. Пока что Лукашенко-старший лишь использует его образ в политических целях. Об этом рассказал политолог Дмитрий Болкунец в недавнем комментарии «Вечерней Москве»

Антон Розенвайн: Лукашенко с автоматом – ответ на фото Тихановской с Бернаром Леви: вызов принял © kp.ru

«Во-первых, он еще слишком молод, во-вторых, Беларусь не монархия, в-третьих, фигура Лукашенко стала токсична для белорусских элит, и видеть еще одного Лукашенко общество не готово», — подчеркнул эксперт.

Болкунец отметил, что Николай активно эксплуатируется родителем для создания образа семьянина, заботливого отца, и в каких-то моментах это действительно вызывает симпатию, в отличие от инцидента с вертолетом.

Политолог добавил, что, как в случае и со многими другими политиками, образ родителей часто переходит и на детей, потому судить, есть ли у Николая шанс в большой политике, можно будет только спустя время, когда общество даст свою взвешенную оценку фигуре Александра Лукашенко.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.