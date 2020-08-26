Заявление Петра Порошенко на Марше защитников в честь Дня независимости о том, что «зелень падает по осени», - это стремление выдать желаемое за действительное. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Центра прикладных политических исследований (Украина) «Пента» Владимир Фесенко

После так называемого марша защитников в День независимости Украины 24 августа в Киеве экс-президент Петр Порошенко вновь обозначил свою непримиримую позицию по отношению к действующей власти.

«Думать, что Порошенко завтра вернется к власти, — это большая иллюзия. Порошенко, как в прошлом году, так и сейчас, поддерживают меньше 20% населения. Вернее, не населения, а тех, кто ходит на выборы. К тому же он имеет один из самых высоких антирейтингов в стране, и у него нет шансов вернуться к власти на выборах», — объяснил политолог.

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В этом году главные торжества проводились не на Майдане Независимости, как обычно, а на Софийской и Михайловской площадях.

Уже второй раз при президенте Владимире Зеленском торжественные мероприятия в честь Дня независимости прошли без традиционного военного парада в Киеве.

Вместо него по городам маршировали тысячи ветеранов АТО с лозунгами «Слава нации, смерть врагам!» и «Украина превыше всего». В колонне прошли такие националистические организации, как «Азов» и новосозданная «Центурия» Андрея Билецкого с ее легионерами, а также участники близкого к экс-президенту «Движения сопротивления капитуляции».

Сам Петр Порошенко на митинге заявил, что часть украинцев совершила ошибку, поддержав действующую власть. И намекнул, что «зелень падает осенью».

На 25 октября на Украине запланированы местные выборы.