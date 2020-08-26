Политическая партия «УДАР» пойдет на местные выборы отдельно. Об этом 26 августа на съезде заявил лидер партии мэр Киева Виталий Кличко, который транслировался в Facebook

«Главное решение, ради которого мы собрались сегодня, — «УДАР»… Пойдет на местные выборы отдельно. И будет нести ответственность исключительно перед людьми. На это сегодня есть запрос наших сторонников. И еще больший запрос в обществе на открытость политики, а не закулисные договоренности», — сказал Кличко.

Киев перед выборами. Безальтернативный Кличко и союз «Слуги народа» с УДАРом © Facebook, Партія УДАР

Согласно последним данным Центра Разумкова в Киевский городской совет проходят семь партий: «УДАР» Виталия Кличко, «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Победа Пальчевского», «Сила и честь» и «Батькивщина».