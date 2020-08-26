«Главное решение, ради которого мы собрались сегодня, — «УДАР»… Пойдет на местные выборы отдельно. И будет нести ответственность исключительно перед людьми. На это сегодня есть запрос наших сторонников. И еще больший запрос в обществе на открытость политики, а не закулисные договоренности», — сказал Кличко.
Он заметил, что ради развития Киева и Украины «УДАР» готов сотрудничать с демократическими, проевропейскими силами — в новом Киевсовете, в новоизбранных местных советах, на всех уровнях.
Согласно последним данным Центра Разумкова в Киевский городской совет проходят семь партий: «УДАР» Виталия Кличко, «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Победа Пальчевского», «Сила и честь» и «Батькивщина».