Отмечается, что самого Шовковского на съезде нет. В специальном видеообращении он объяснил, что не может присутствовать лично, так как находится в штабе Национальной сборной, где готовится к матчу в Лиге наций. Он также поблагодарил Кличко за приглашение присоединиться к его команде.
Съезд партии проходит в Klitschko Expo на НСК «Олимпийский».
Шовковский — один из четырех вратарей за всю историю футбола, которые сыграли 100 и больше матчей в Лиге чемпионов УЕФА. Шовковский считается лучшим вратарем в истории независимой Украины.