Украинский футболист Александр Шовковский идет на местные выборы от партии УДАР Виталия Кличко. Об этом 26 августа объявил Виталий Кличко на съезде партии, передает «РБК-Украина»

Отмечается, что самого Шовковского на съезде нет. В специальном видеообращении он объяснил, что не может присутствовать лично, так как находится в штабе Национальной сборной, где готовится к матчу в Лиге наций. Он также поблагодарил Кличко за приглашение присоединиться к его команде.

Киев перед выборами. Безальтернативный Кличко и союз «Слуги народа» с УДАРом © Facebook, Партія УДАР

Шовковский — один из четырех вратарей за всю историю футбола, которые сыграли 100 и больше матчей в Лиге чемпионов УЕФА. Шовковский считается лучшим вратарем в истории независимой Украины.