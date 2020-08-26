Нобелевский лауреат, писательница Светлана Алексиевич покинула Следственный комитет Белоруссии, отказавшись давать показания. Об этом в среду, 26 августа, она сообщила журналистам, передает «Интерфакс»

«Я воспользовалась правом не свидетельствовать против себя, подписку о неразглашении давать так же не стала. Я не считаю, что мы занимаемся чем-то незаконным», — сказала она.

Белоруссия. Хроника протестов, 25 августа

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти. Алексиевич отсутствовала на первом заседании совета из-за инфекционных ограничений.