Главу избирательного штаба Бабарико вызвали на допрос в белорусский Следственный комитет

Члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову вызвали на допрос в Следственный комитет. Об этом 26 августа сообщает Telegram-канал «Наша Нiва»

Светлана Алексиевич.

Накануне на 10 суток арестовали еще двух членов президиума Координационного совета: доверенное лицо экс-кандидата Светланы Тихановской Ольгу Ковалькову и лидера стачечного комитета Минского тракторного завода (МТЗ) Сергея Дылевского.

Колесникова была главой избирательного штаба экс-руководителя Белгазпромбанка Виктора Бабарико, который также хотел участвовать в выборах, но был арестован. Штаб Бабарико поддержал Тихановскую.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей стране вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.

Оппозиция создала Координационный совет и собралась добиваться разрешения политического кризиса путем диалога с властью, а также проведения новых президентских выборов. Лукашенко назвал создание совета попыткой захвата власти, а его участников — бывшими «прикорытниками» и «откровенно отвязными нацистами».