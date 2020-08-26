Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен 25 августа в своем Twitter прокомментировал инцидент с отдыхающими на юге страны и встал на их сторону

«Двум женщинам безосновательно предъявили претензии по поводу их внешнего вида на пляже. Свобода — это ценное благо. Хорошо, что руководство [жандармерии] признает свои ошибки», — написал он.

C’est sans fondement qu’il a été reproché à deux femmes leur tenue sur la plage.

La liberté est un bien précieux. Et il est normal que l’administration reconnaisse ses erreurs. #SainteMarielaMer https://t.co/eIWeOEBhBp — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 25, 2020

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При этом формально загорать и купаться топлес на пляжах Франции не запрещено.