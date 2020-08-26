«Двум женщинам безосновательно предъявили претензии по поводу их внешнего вида на пляже. Свобода — это ценное благо. Хорошо, что руководство [жандармерии] признает свои ошибки», — написал он.
C’est sans fondement qu’il a été reproché à deux femmes leur tenue sur la plage.— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 25, 2020
La liberté est un bien précieux. Et il est normal que l’administration reconnaisse ses erreurs. #SainteMarielaMer https://t.co/eIWeOEBhBp
В конце августа два жандарма в коммуне Сен-Мари-Ла-Мер на юге Франции попросили женщин, загоравших топлес, прикрыться. Так они отреагировали на просьбу семьи, отдыхавшей на том же пляже. Сначала жандармы подошли к одной из отдыхавших, женщине шестидесяти лет, и попросили ее надеть верхнюю часть купальника. Уже после этого они пошли дальше и стали просить о том же всех женщин, кто находился на пляже топлес — не только тех, на кого изначально указывала семья.
При этом формально загорать и купаться топлес на пляжах Франции не запрещено.