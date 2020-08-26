Участники заседания комитета Рады по вопросам государственной власти решили создать рабочую группу, которая будет разрабатывать законопроекты, способствующие миру на Украине. Об этом 26 августа заявил заместитель главы комитета Александр Качура, передает «Интерфакс-Украина»

«Мы договорились с первым президентом Украины, вместе с Кабинетом министров, Офисом президента, народными депутатами создать внутри парламента такую рабочую группу, которая бы смогла наработать решения, в том числе (учитывая — ред.) письмо Леонида Макаровича. Также это будет группа, которая будут нарабатывать специальные законы, которые касаются мира в Украине», — сказал Качура.

По его словам, в заседании комитета принимали участие первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук и представители всех фракций Рады.