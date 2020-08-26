Россия может отказать президенту Белоруссии Александру Лукашенко в однозначной поддержке, а в российском истеблишменте могут появиться политики, которые поддержат протестующих. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

«Но поддержать не в их стремлении к национализму с БЧБ-знаменами и разрыву с Россией, а наоборот, показать, что именно Лукашенко затормозил развитие Союзного государства. Сказать, что мы должны сбросить этого диктатора и избрать человека, который будет представлять совершенно новую волну политиков и двигаться по дороге к интеграции», — считает эксперт.

Богдан Безпалько отметил, что Лукашенко не стал закрывать предприятия во время карантина, мотивируя тем, что заботится о людях, но угрожал закрыть предприятия, где работники бастуют против него.

«Вот что сейчас может сделать наша страна. Нужно сейчас давить на Лукашенко, пусть он подпишет дорожные карты, еще лучше новый Союзный договор. Он же себя считает президентом. Нужна просто политическая воля. Запад же не стесняется признавать Тихановскую. А почему бы Тихановскую сюда не пригласить в Россию, хорошо, не Тихановскую, а Цепкало? Почему бы не добиться освобождения Бабарико?», — сказал политолог.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Алексей Кочетков: Без национального диалога в Белоруссии случится социальный взрыв © РИА Новости, Нина Зотина Александра Лукашенко, который по данным ЦИК Белоруссии набрал более 80% голосов. Для разгона массовых акций силовики применяли применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По информации МВД, были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд руб).