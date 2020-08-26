Депутаты Рады не видят возможности для проведения местных выборов в ДНР и ЛНР 25 октября, поэтому в парламенте по этому вопросу создадут рабочую группу, в которую войдут представители всех комитетов. Об этом 26 августа сообщил депутат от «Слуги народа» Александр Качура

Жители Донбасса без права голоса. К чему приведёт скандальное постановление ЦИК Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Александр Качура.

«К сожалению, к этим конкретным местным выборам не удастся обеспечить составляющую безопасности при проведении… Мы не видим сегодня возможности проведения выборов на оккупированных территориях», — сказал парламентарий по итогам закрытого заседания комитета с участием главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука.

Качура заверил, что парламентарии будут делать все для того, чтобы выборы прошли однозначно на всей территории Украины, но с определенными условиями.