«Да, я знаю тебя, Белоруссию и еще больше узнаю белорусов, которые как никогда раньше решили не молчать, невзирая на насилие, запугивания, заключения», — написал министр.
При этом чиновник не уточнил, по какому вопросу велась переписка и на какие реплики своего коллеги он отвечает. Также не указано, официальный ли это ответ представителю МИД Белоруссии.
Линкевичус также утверждает, что руководство Белоруссии разрушило надежды на диалог с Евросоюзом, и призвал к проведению новых президентских выборов, которые станут условием добрососедских отношений.
Ранее стало известно, что Вильнюс не признал результаты президентских выборов в Белоруссии 9 августа.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.