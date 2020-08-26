Глава МИД Литвы Линас Линкевичус обратился к своему белорусскому коллеге Владимиру Макею на русском языке. Свое обращение он опубликовал в Twitter в среду, 26 августа

«Да, я знаю тебя, Белоруссию и еще больше узнаю белорусов, которые как никогда раньше решили не молчать, невзирая на насилие, запугивания, заключения», — написал министр.

При этом чиновник не уточнил, по какому вопросу велась переписка и на какие реплики своего коллеги он отвечает. Также не указано, официальный ли это ответ представителю МИД Белоруссии.

До и после «революции». Польша, Германия и Белоруссия в борьбе за китайский транзит © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Ранее стало известно, что Вильнюс не признал результаты президентских выборов в Белоруссии 9 августа.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.