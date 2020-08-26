В Белоруссии под эгидой Генпрокуратуры создана межведомственная комиссия для проверки по заявлениям о применении физической силы в ходе акций протеста. Об этом в среду, 26 августа, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры республики, передает РИА Новости

«Подразделения Следственного комитета продолжают вести доследственные проверки по заявлениям граждан о применении физической силы и специальных средств в ходе массовых мероприятий… Каждая такая проверка взята на контроль органов прокуратуры. В целях координации и сопровождения работы по изучению обстоятельств, изложенных в соответствующих обращениях, под эгидой Генеральной прокуратуры создана межведомственная комиссия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в комиссию вошли представители Генпрокуратуры, Следственного комитета, Министерства внутренних дел, Госкомитета судебных экспертиз. В работе комиссии также примут участие депутаты нижней палаты парламента республики.

Белоруссия. Хроника протестов, 25 августа

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.